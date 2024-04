Slot si promette al Liverpool: 'La mia decisione è chiara, sono fiducioso. I club stanno trattando'

La ricerca di unche vada a prendere il posto disulla panchina delva avanti spedita. All'indomani della cocente sconfitta patita dai Reds nel Merseyside derby contro i cugini dell'Everton, si torna a parlare di chi prenderà il posto del tecnico tedesco, il quale ha già annunciato l'addio a fine stagione. Il profilo in prima fila rimaneNon solo Arne Slot, attuale tecnico del Feyenoord, non nasconde l'inevitabile interesse per un posto sulla panchina dei Reds, ma addirittura non vede l'ora. Lo ha raccontato lui stesso oggi ai microfoni di ESPN, ai quali ha confessato:

Il Liverpool segue già da qualche mese il profilo del tecnico olandese,. Dettaglio, quest'ultimo, cruciale nelle trattative, visto che il club che detiene il suo cartellino ha dimostrato la volontà didell'allenatore. A questo si riferisce Slot quando parla di "trattativa" in corso. I Reds avevano già presentato un'offerta daper il tecnico, respinta però dagli olandesi. Ma le trattative vanno avanti e la volontà del diretto interessato non può passare inosservata. Tradotto: i presupposti per arrivare a una conclusione positiva delle trattative ci sono tutti.