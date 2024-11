Getty Images

Slovan Bratislava-Milan, la MOVIOLA LIVE: Chukwueze chiede un rigore

Redazione CM

11 minuti fa



Questi i principali episodi da moviola di Slovan Bratislava-Milan, quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2024-25.



ARBITRO: José María Sánchez

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto

QUARTO UOMO: Alejandro Muñiz Ruiz

VAR: Carlos del Cerro Grande

AVAR: Valentín Gómez



GLI EPISODI



4' IL MILAN CHIEDE UN RIGORE - Contatto lieve tra Voet e Chukwueze appena dentro l'area di rigore dello Slovan Bratislava. Per Sanchez e per il Var non c'è fallo.