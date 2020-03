Il ct della Slovenia, Matjaz Kek parla di Ilicic in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mai visto a questi livelli. Da ragazzo pensò di appendere le scarpe al chiodo, ma Zahovic lo convinse a non mollare e poi andò al Palermo. Lui e Oblak, il miglior portiere al mondo, sono i leader della nostra nazionale".



"Bergamo è perfetta per lui: c'è un feeling speciale con club e città, tutti gli vogliono bene. Gasperini è un tecnico preparatissimo che allena una squadra straordinaria, lo lascia libero di esprimere tutto il suo talento. Con Gomez e Zapata formano uno degli attacchi più forti in Europa, possono anche sognare di vincere la Champions League".



"Un mio futuro in Italia? Sono ancora giovane, quindi perché no? Scherzi a parte, la Serie A era, è e resterà sempre uno dei tornei di riferimento a livello mondiale. Se poi dovesse arrivare qualche proposta, chissà...".