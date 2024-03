Slovenia-Portogallo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Portogallo continua la sua preparazione in vista degli Europei del 2024 sfidando la Slovenia in amichevole. Dopo aver vinto l'ultima amichevole, settimana scorsa, travolgendo la Svezia con il risultatoi di 5-2, il Portogallo di Martinez scende ancora in campo, questa volta per affrontare la Slovenia, un'altra nazionale che sarà fra le squadre che parteciperanno alla menifestazione continentale che si disputerà in Germania fra giugno e luglio. La Nazionale allenata dal ct Matjaz Kek (che ha pareggiato 2-2 nell'ultimo test contro Malta), così come quella di Roberto Martinez parteciperà infatti alla fase finale degli Europei ed è stata inserita nel Gruppo C con Danimarca, Inghilterra e Serbia. Cristiano Ronaldo e soci, invece giocheranno nel Girone F contro Turchia, Repubblica Ceca ed una tra Georgia o Grecia.



SLOVENIA-PORTOGALLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Slovenia-Portogallo

• Data: martedì 26 marzo 2024

• Orario: 20.45

• Canale TV: /

• Streaming: /



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La partita Slovenia-Portogallo non godrà di alcuna copertura tv in Italia.



PROBABILI FORMAZIONI

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Dkrusic, Bijol, Balkovec; Horvat, Gnezda Cerin, Kurtic, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Otavio, Ruben Neves, Matheus Nunes; Bruma, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Ct. Martinez.