Mentre la Roma gioiva per il passaggio del turno, il difensore inglese Chris Smalling subiva in casa una rapina. Il calciatore giallorosso è stato costretto da tre ladri armati ad aprire la cassaforte presente nella sua abitazione. Un periodo no per Smalling alle prese con parecchi problemi fisici. ​La rapina è avvenuta alla presenza della moglie Sam e del figlio Leo di due anni. Smalling, che abita in una villa in zona Appia Antica, tra l'Ardeatina e l'Eur, nel cuore di Roma, stava dormendo quando nella notte tre uomini armati e incappucciati hanno fatto irruzione costringendolo ad aprire la cassaforte per rubare Rolex, gioielli e altri preziosi. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, con la società pronta a sostenere il calciatore in tutto quello di cui avrà bisogno.