Wesley Sneijder está disfrutando su retiro como Dios manda pic.twitter.com/gOi4Vqap19 — Diario Olé (@DiarioOle) August 25, 2019

Prima uscita da dirigente per Wesley Sneijder, presente sugli spalti dello stadio Galgenwaard per la sfida del suo FC Utrecht e il VVV Venlo, vinta 2-1 dagli ospiti. Come mostrato dal seguente video, l'ex Inter si è mostrato tutt'altro che in forma, segnale evidente di una condizione ormai persa.