Intervenuto ai microfoni di Sky in occasione della cerimonia per i sorteggi di Champions, l'ex centrocampista nerazzurro, Wesley Sneijder, offre la propria opinione sul cammino intrapreso dalla sua ex squadra in questa nuova stagione con Antonio Conte in panchina.



“L'Inter è migliorata molto e ha iniziato bene la Serie A con nuovi giocatori e una superstar come Lukaku. Gli auguro il meglio e spero che possano fare una grande stagione sia in campionato che in Champions. Icardi? Non lo conosco e per questo motivo non potrei esprimere la mia opinione”.