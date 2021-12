Luca Moro, attaccante del Catania, autore di 16 gol in questa prima parte di stagione, è l’uomo del momento in Serie C e non solo, tanto che ha ricevuto un video di complimenti da Robert Lewandowski. In Sicilia, poteva essere della Spal, come rivelato a la Gazzetta dello Sport: “Il mancato riscatto? Ci sono rimasto un po’ male, mi ero trovato benissimo, e con Colombo potevamo fare una bella coppia. Il Genoa che poteva riscattarmi per 60mila euro? Sarei rimasto volentieri, mi sono trovato benissimo pure lì. Ma non ci penso più, ora guardo avanti”.



IL MONZA… - “Inutile pensarci ora: la testa resta al Catania. Sono valutazioni per il mio procuratore Riso”. Il Padova, club proprietario del cartellino, lo valuta 2,5 milioni di euro.