Il tour europeo degli Snow Patrol fa tappa in Italia lunedì 11 febbraio al Fabrique di Milano. Il nuovo album, intitolato Wildness, segna il ritorno della band sulla scena musicale dopo sette anni. Per celebrare l’uscita di “Wildness” gli Snow Patrol hanno pubblicato un videoclip musicale per ciascuno dei brani “Soon,” “A Youth Written In Fire,” “Life and Death,” “Wild Horses,” e “A Dark Switch.” La band aveva precedentemente pubblicato i video anche di Empress” “What If This Is All The Love You Ever Get?,” “Life On Earth,” e “Don’t Give In”.



Ed Sheeran ha dichiarato di amare molto il progetto, supportando la band. Il gruppo ha inoltre lanciato un sito web dove i fan di tutto il mondo possono creare le loro playlist tramite Spotify con le canzoni degli Snow Patrol e condividere queste playlist con i loro amici. Nel momento di condivisione, i fan segnalano anche la loro posizione geografica a chi riceve la playlist e viceversa. Le varie località rimarranno poi tracciate su una mappa globale.



Fin dal loro disco di debutto Songs for Polarbears (1998), gli Snow Patrol hanno accumulato un numero impressionante di successi di critica e pubblico (oltre a quelli commerciali), vendendo complessivamente 15 milioni di copie nel mondo, conquistando oltre 1 miliardo di stream, 5 album Platino in UK e nomination ai Grammy, BRIT Awards e Mercury Music Prize. Dopo la chiusura del loro tour Fallen Empires terminato nel 2012, i membri della band – il polistrumentista Johnny McDaid, il chitarrista Nathan Connolly, il bassista Paul Wilson e il batterista Jonny Quinn – hanno deciso di prendersi una pausa per concentrarsi maggiormente sui loro progetti solisti. Gary Lightbody ha continuato il suo progetto artistico dal nome Tired Pony assieme ai membri di Belle e Sebastian, R.E.M., Reindeer Section e Fresh Young Fellows, trasferendosi a Los Angeles per scrivere colonne sonore (si ricorda il brano “This Is How You Walk On” per il film Gifted – Il dono del talento, uscito nel 2017).



Inoltre, Gary Lightbody ha co-scritto brani con Ed Sheeran, Taylor Swift, Biffy Clyro e One Direction. Questa pausa prolungata dagli Snow Patrol è stata per Lightbody una vera e propria ‘fonte di ispirazione’ e scrivere canzoni assieme ad altri lo ha aiutato a guarire da ciò che Lightbody considerava una vera e propria “crisi esistenziale”, più che un “blocco dello scrittore”.