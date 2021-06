Dopo una settimana di pausa, ritorna il, uno degli appuntamenti satellite del, evento organizzato dache si terrà come da tradizione a novembre, per questa edizione 2021 in formato hybrid, sia online che offline. Per lapowered by Talkwalker, gli ospiti erano ospitiha aperto la puntata focalizzandosi sul legame pandemia e calcio, per cercare di capire cosa è cambiato da un anno e mezzo a questa parte. “Avendo più tempo a disposizione e meno touchpoint, club, federazioni e leghe hanno potuto riscoprire la centralità di queste piattaforme aumentare esposizione mediatica ed engagement grazie alle properties digitali” – ha spiegato. Questa la visione di Stefano Russo, di Talkwalker: “, comportamenti e consumi emersi già prima. La fruizione di internet,sono cresciuti tantissimo. Questa accelerazione si è andata a calare in una. Noi come Talkwalker, rispetto al pre-pandemia, abbiamo notato un’attenzione maggiore a quello che è il”.Molto interessanti sono i dati offerti da: numeri e analisi che ci restituiscono il valore commerciale e digitale di una lega come Serie A. Proprio. “Dal momento che aumenta la consapevolezza digitale, è importante avere informazioni e dati misurabili spendibili sul mercato. C’è un dato emblematico ed è quello che ci fa scoprire qual è il peso della Serie A nell’economia di tutto ciò che viene trasmesso in tv in Italia., e nel mezzo di tutto ciò dobbiamo considerare San Remo e trasmissioni simili. Stando sempre ai dati rilevati, abbiamo visto come– ha raccontato sempre Stefano Russo.ha parlato invece di cosa è cambiato per Lega Serie A, di cui è Commercial e Marketing Director, quando è scoppiata la pandemia, e di come la lega italiana di calcio ha reagito a questa condizione. “La pandemia ha dato un boost al mondo digitale.Come abbiamo visto,e in questo caso emergono altri asset come i social e le piattaforme digitali. Creando contenuti ed essendo rilevanti permettiamo ai tifosi di collegarsi ma anche per i partner commerciali i contenuti diventano nuove opportunità e anche nuove situazioni come la è stata la eSerie A”.Sempresi è soffermato sul paradigma futuro dei tifosi sui social. “Prima sui social c’era la tendenza a seguire i grandi calciatori e i content creator in maniera passiva. Oggi al contrario vediamo un’azione attiva dei consumatori, per questo nascono nuovi social come TikTok o funzionalità come i reel perché. Questa è una sfaccettatura dove il calcio deve sapersi inserire.con Elisabetta Scognamiglio (Italiacamp), Elisabetta Scorcu (Cagliari Calcio) e Massimo Tucci (Social Media Soccer). Appuntamento alle ore 14:30 sulla pagina Facebook di Social Football Summit e dei media partner.