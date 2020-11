, terza edizione per l'unico evento in Italia di caratura internazionale e totalmente dedicato all'industria del calcio. Con due novità:. Dal 17 al 19 novembre andrà in scena il Social Football Summit principale, mentre l'evento collaterale dedicato al mondo del gaming si svolgerà il 23 e il 24 novembre. Lega serie A sarà global partner dell'evento e sarà protagonista, ancora una volta con gli eSports: l'anno scorso l'ad Luigi De Siervo presentò il progetto della nuova applicazione e lanciò la eSerie A Tim.Gianfilippo Valentini, founder di Social Media Soccer e di Go Project, dichiara: "Il Social Football Summit è un appuntamento unico nel suo genere. Da quando è nato abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i più grandi protagonisti della Football Industry. Ringrazio la Lega Serie A e i suoi vertici per aver confermato anche quest’anno la partnership in un momento di grande fermento ed evoluzione".Luigi De Siervo, ad di Lega Serie A, spiega: "Come Lega Serie A puntiamo molto sullo sfruttamento dei nostri asset digitali per coinvolgere e intrattenere i milioni di tifosi e appassionati provenienti da tutto il mondo. Quest’anno abbiamo lanciato la nuova APP ufficiale e gli account social in inglese, spagnolo, arabo e cinese, che ci permetteranno di raggiungere un pubblico sempre più ampio e trasversale, senza dimenticare il nostro canale Youtube, diventato il primo canale di calcio al mondo per numero di views mensili. La scorsa stagione, inoltre, abbiamo presentato la eSerie A TIM, il Campionato di eSports che vede protagoniste le Società di A e continuerà anche in questa stagione per i prossimi 7 mesi con grandi novità".