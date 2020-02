La Lazio continua ad inseguire la Juventus, la tallona, in un momento molto delicato vince a Genova e continua la sua corsa Scudetto. Uno dei protagonisti assoluti di questa strepitosa stagione è Sergej Milinkovic Savic: il serbo ha illuminato Marassi con una giocata d'alta scuola per Immobile (che l'attaccante ha sciupato ndr) ha aiutato i suoi in una partita spigolosa e fisica.



SOCIAL MILINKOVIC - C'è chi lo segue sul mercato, e chi sui social. Su Instagram Milinkovic è particolarmente attivo, solletica i tifosi della Lazio con riferimenti continui al suo strapotere fisico e tecnico. Anche stavolta non ha dubbi: "“Facile, la Lazio vince sempre. Parola del Sergente”.