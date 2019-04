Se lo tagghi, lui ti blocca. Come riporta il sito del Corriere dello Sport è scontro social tra i tifosi della Roma e Ramon Monchi, l’ex direttore sportivo che ha «abbandonato la nave» giallorossa per tornare al «porto sicuro», il Siviglia. Qualche parola di troppo rivolta a Monchi, ha scatenato la reazione del dirigente. Se Ramon viene taggato o menzionato su Twitter da un tifoso della Roma in un commento critico per le sue scelte di mercato o la gestione del club, lui molto spesso lo «blocca» per nascondere il suo profilo e tutti i suoi cinguettii alla persona designata.