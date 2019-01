Sofija Milosevic è tornarta single. La storia d'amore durata oltre 3 anni con l'ex attaccante del Torino e oggi al Besiktas, Adem Ljajic, è terminata. Dopo un lungo tira e molla che nell'ultimo anno ha visto i due sempre più distanti è arrivata la rottura definitiva tanto che in Serbia sono certi che il trequartista ha già trovato una sostituta. E Sofija? Ad oggi è single e non sta cercando un nuovo pretendente. E se amore sarà non sarà più un calciatore: "Basta calciatori, sono troppi". Sicuramente la bellissima modella serba non farà fatica a consolarsi, ma per ora si dedica anima e corpo al suo lavoro.