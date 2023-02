Tornare a vincere in Europa dopo 27 anni: è questo l’obiettivo della Juventus, che scesa in Europa League dopo il terzo posto ottenuto nel girone di Champions, punta a conquistare un trofeo che in bacheca manca esattamente da 30 anni, quando si chiamava ancora Coppa Uefa. I bianconeri sono tra i favoriti per il titolo secondo gli esperti, che vedono il primo trionfo internazionale di Allegri a 8, quota che sale a 12. Più complesso invece il percorso della Roma di Josè Mourinho, a caccia del bis dopo la vittoria in Conference dello scorso maggio: il colpo dei giallorossi oscilla tra 18 e 21 volte la posta. In pole per i bookie c’è invece l’Arsenal, a 5, mentre una delle altre due favorite tra Barcellona, offerto a 5,50, e Manchester United, proposto a 9, verrà eliminata nello scontro diretto in programma tra 16 e 23 febbraio. Cerca gloria in Europa anche la Lazio, scesa in Conference e vogliosa di succedere nell’albo d’oro ai cugini della Roma. La formazione di Sarri è tra le favorite per il successo finale, fissata tra 6 e 7 volte la posta, mentre la vittoria dell’altra italiana in gara, la Fiorentina di Italiano, si gioca tra 12 e 14. Non sarà facile per biancocelesti e viola sbaragliare la concorrenza di West Ham, favorito numero uno a 5 e Villarreal, reduce dalla semifinale dell’ultima Champions League, vista campione a quota 6.