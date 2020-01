. Il gigante svedese è tornato alquasi otto anni dopo il suo addio ed è subito Ibra-mania: dallo sbarco in aeroporto alle visite mediche fino alla presentazione ufficiale nella sede rossonera e all'arrivo a Milanello per la prima amichevole, il 38enne di Malmoe è stato accompagnato da un'accoglienza faraonica, frotte di tifosi lo hanno seguito passo a passo e lo hanno acclamato come ai tempi della sua prima esperienza milanista. Nella speranza che Ibra, al netto degli anni, possa davvero risollevare le sorti del Diavolo.Il peso sulle spalle dello svedese è gravoso, perché dopo 17 giornate e un cambio di allenatore (da Giampaolo a Pioli) i rossoneri sono a 21 punti, doppiati dal duo di testa Inter-Juve e lontani dalla Champions League, obiettivo di inizio stagione. E prima della sosta è arrivato il pesantissimo ko di Bergamo, il 5-0 inflitto dai rossoneri all'Atalanta è una ferita ancora aperta, come ammesso da Boban. Ibrahimovic quindi per svoltare e tornare a sognare: i tifosi sperano che lo svedese possa essere il faro per la(Roma quarta a quota 35),. Per il quale ci sono due strade: quella del campionato (sesto posto ora del Cagliari a 29 punti) e la, con i rossoneri che inizieranno il loro cammino stagionale il 15 gennaio a San Siro contro la Spal. E se la retrocessione è un incubo più remoto,E secondo voi? Dove arriverà il Milan con Ibrahimovic? DITECELO VOTANDO QUI AL NOSTRO SONDAGGIO