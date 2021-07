Youri Tielemans è da tempo un obiettivo bianconero, con la Juve che ha continuato a tenere vivi i contatti con il suo entourage pur conoscendo tutte le difficoltà del caso. Il Leicester continua a non voler vendere il suo gioiello, nonostante le trattative per il rinnovo non riescano a decollare. E la Juve prova a tenere viva questa pista, per oggi o per il futuro, sfidando tra le altre il Liverpool.