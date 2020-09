Altro flirt illustre per Andrea Iannone dopo la fine delle relazioni con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e la non confermata storia con Cristina Buccino? La risposta pareva essere affermativa date le foto pubblicate da Chi che lo ritraevano in Saredegna in vacanza in compagnia della bellissima Soleil Stasi, ma a smentire il tutto ci ha pensato la bella modella già concorrente dell'Isola dei Famosi.



PENSAVO VOLESSE... - “È solo gossip, non c’è nulla fra me e Andrea. Non c’entro con lui, non è il mio tipo. Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna. L’ho visto interessato alla mia compagnia, è stato carino e gentile. Ho pensato però che fosse interessato alla visibilità. Ha cercato di vedermi dopo che siamo tornati a Milano e sarà anche stato interessato fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse”.