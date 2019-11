Un'armata, invincibile e mai doma. L'Inter vincente ieri a Bologna si riscopre inossidabile schiacciasassi in trasferta. Sei vittorie in altrettante gare in campionato: nessuno in Europa ha fatto meglio.



DA RECORD - Come ricordato da Opta, l'Inter è infatti l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha vinto tutte le trasferte stagionali in campionato. Una striscia impressionante, che pone i nerazzurri davanti ad armate come Real Madrid, Barcellona, Lverpool, City e...Juventus. Il 1 settembre a Cagliari (1-2), poi Milan (0-2), Sampdoria (1-3), Sassuolo (3-4), Brescia (1-2) e Bologna (1-2). Porta mai imbattuta, ma tante reti segnate. Per ritrovare un insieme di risultati utili a domicilio così importante bisogna tornare al 2012/2013: Stramaccioni in panchina, coppia d'attacco Milito-Cassano. 6 vittorie diverse nella forma, ma con un unico comun denominatore: una determinazione folle, un rifiuto totale alla sconfitta. In una sola parola: Antonio Conte.



LA MANO DI CONTE - La nuova Inter è plasmata a immagine e somiglianza del tecnico salentino. Ieri il gol di Soriano sembrava aver spezzato un incantesimo. Qualche occasione nel primo tempo, due gol annullati, poi troppo poco. Il vantaggio del Bologna ha risevegliato orgoglio e nervi dal torpore. Prima il tap-in di Lukaku, poi il rigore procurato con ostinazione da Lautaro, trasformato con freddezza dal belga. Una vittoria da grande squadra,specchio fedele del carattere di una gruppo che sembra pronto a contendere fino all'ultima curva lo scudetto alla Juve.