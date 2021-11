Quando, il 19 dicembre del 2018,, prendendo il posto di, scrissi che non avrebbe mai vinto niente, suscitando come al solito un vespaio di commenti e opinioni avversi su: se non ha vinto con lo United, cioé una delle squadre più forti del mondo, che in questi anni ha speso centinaia di milioni di euro per conquistare la Premier e la Champions, dove mai potrà riuscire nell’impresa un allenatore che nel suo palmarès ha due campionati, una Coppa e una Supercoppa di quella potenza calcistica chiamata Norvegia?. Le prime sei partite le vince tutte, come neanche Matt Busby aveva fatto, nel lontano 1946: quel mitico coach arrivò cinque.Solskjaer sì che sa come prendere i giocatori! Solskjaer sì sa come gestire uno spogliatoio! E sapete perché? Perché Solskjaer è stato calciatore, impersona l’anima dello United, mentre Mourinho non ha mai giocato ed è un mercenario che va dove gli danno da lavorare., eliminando il Paris Saint Germain, agli ottavi di Champions. Alex Ferguson e i proprietari americani sono talmente entusiasti di Solskjaer che gli rinnovano il contratto per tre anni.. Eliminato ai quarti di Champions dal Barcellona, eliminato nei quarti di FA Cup dal Wolverhampton, sesto in classifica nella Premier, quindi, qualificandosi per la Premier.: eliminato in semifinale di FA Cup dal Chelsea e in quella di Coppa di Lega dal Manchester City. Il peggio capita in Europa League dove viene estromesso dal Siviglia.(terzo dietro Psg e RB Lipsia),, questa volta ai rigori. Una sequela di fallimenti anche nelle Coppe nazionali. In FA Cup viene eliminato ai quarti dal Leicester, poi campione, mentre in Coppa di Lega esce con il Manchester City in semifinale.: è secondo a dodici punti dal City, i rivali che lo hanno quasi sempre battuto., con opzione per l’anno successivo.(l’Atalanta, ma anche il Villarreal, ne sanno qualcosa).che segnano la sorte di Solskjaer: la sconfitta interna con il Liverpool (0-5) e quella, non meno dolorosa, in casa del Wattford (4-1).e, dopo una riunione di cinque ore,(che lo aveva sempre protetto e salvato),: nove milioni di buonuscita sono una consolazione che dovrebbe, dopo il lungo e splendido periodo di Alex Ferguson. Il portoghese ha conquistato l’Europa League, una Coppa di Lega e una Supercoppa inglese.