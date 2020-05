Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di quei calciatori che in estate hanno detto addio ai Red Devils perché volevano giocare di più. Tra questi ci sono Chris Smalling, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. E l’ha fatto in termini tutt’altro che ha dichiarato che concilianti: “Preferirei avere un buco nella squadra piuttosto che uno str…”, le sue parole allo “United We Stand”.



Solskjaer poi prosegue: “La personalità è molto importante. Siamo in tanti in un ambiente di squadra. È normale che i giocatori abbiano un po’ di ego, ma devono essere in grado di adattarsi. Ci sono state altre cose che non mi sono piaciute l’anno scorso, alcuni programmi personali che non potevano essere risolti fino all’estate. Ci saranno sempre giocatori che vogliono giocare di più, ma se una squadra vuole avere successo i calciatori devono essere disponibili in momenti diversi. Ora sento che in questo gruppo non abbiamo mele marce”.