Son Heung-Min ce l'ha fatta. L'attaccante del Tottenham ha vinto, da protagonista, il torneo di calcio maschile dei Giochi Asiatici battendo in finale il Giappone e conquistando così il diritto all'esenzione dal servizio miliare, che nel suo Paese è obbligatorio. Il contributo di Son (aggregato come fuoriquota in una formazione di Under 23) alla causa è stato determinante nel 2-1 alla nazionale nipponica, battuta dai gol del veronese di Lee Seung-Woo e di Hwang Hee-Chan, entrambi su assist del capitano della selezione sudcoreana. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, Son sarebbe stato costretto a 2 anni di leva, pregiudicando in maniera irrimediabile la propria carriera.