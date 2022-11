Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali in Qatar e arriva il momento della domanda delle domande:viene da dire con amara ironia - quanto fa male questo avvicinamento! -, ma se nella giornata di ieri vi abbiamo chiesto di dirci per quale squadra farete il tifo in assenza degli Azzurri , ora guardiamo solo al risultato.- Mettete da parte simpatie e antipatie, è ora di tirare fuori le competenze calcistiche e decidere qual è la squadra favorita per l'edizione 2022. Guardando i pronostici, non mancano ovviamente squadre che più delle altre sembrano pronte a vincere: lacampione in carica è tra queste, così come ildi Neymar o l'di Messi. Più indietro, ma sempre temibili, l'finalista agli ultimi Europei, lae il. Le solite note insomma, e se invece il Qatar regalasse una sorpresa? Di nazionali pronte a stupire da outsider ce ne sono: l'e ilper citarne due, ma anche il 'vecchio'e perché no, rivelazioni come lae la