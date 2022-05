Secondo i lettori di calciomercato.com, che come di consueto sono accorsi in gran numero a partecipare al nostro sondaggio scudetto, il Milan inizia ad avere un vantaggio consistente nel duello con l'Inter per il tricolore. Dopo il successo contro la Fiorentina, la squadra di Stefano Pioli si porta a quota 56,9% nei pronostici dei nostri lettori, contro il 43,1% della squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria contro l'Udinese. Un +13,8% che rappresenta il secondo margine più ampio fatto registrare a favore dei rossoneri in questi sondaggi, di cui come al solito vi riproponiamo un riepilogo.



Sondaggio del 1 maggio (dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina e dell'Inter sull'Udinese)



Milan 56.9% - 2648 voti

Inter 43.1% - 2003 voti





ECCO TUTTI I PRECEDENTI SONDAGGI SCUDETTO IN ORDINE CRONOLOGICO





Sondaggio del 4 aprile (dopo la vittoria dell'Inter a Torino, contro la Juve)

Inter 40,8 %

Milan 30,8 %

Napoli 28,4 %



Sondaggio del 20 aprile (dopo il pesante successo dell'Inter nel derby di Coppa Italia)

Inter 57,9 %

Milan 42,1 %



Sondaggio del 25 aprile (dopo vittoria del Milan allo scadere contro la Lazio, all'Olimpico)

Milan 50,2 %

Inter 49,8 %



Sondaggio del 28 aprile (dopo la sconfitta dell'Inter nel recupero contro il Bologna)

Milan 57,5 %

Inter 42,5 %