La Ceres chiede scusa: il poco elegante soprannome assegnato al terzino della Roma Bruno Peres dai tifosi giallorossi, "Bruno Ceres", a causa di qualche serata di troppo nella sua prima esperienza romana, è stato utilizzato in malo modo dall’account ufficiale del marchio di birra, che ha pubblicato una sua foto con la maglia dei capitolini. Questa volta però i fan si sono infuriati e lo hanno fatto presente sui social, mentre la società giallorossa e il giocatore sono invece rimasti ufficialmente in silenzio, ma hanno tutelato la loro immagine.



LE SCUSE DELLA CERES - Così il profilo ufficiale della Ceres stamattina si è scusato su Twitter: "Porgiamo le nostre più sincere scuse alla As Roma Spa, alla Soccer Sas di Brand Management Srl (licenziataria del marchio, ndr) e a Bruno Da Silva Peres per il contenuto del tweet del 20 luglio che, contrariamente alle nostre intenzioni, è risultato inopportuno; nonché per l'utilizzo non autorizzato dell'immagine, dei marchi dei segni distintivi AsRoma, oltre che dell'immagine del suo calciatore. Manifestiamo grande rispetto per la squadra e per lo sportivo". Due giornate felici per il brasiliano, ieri decisivo con una doppietta nella vittoria contro la Spal.