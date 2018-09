Parole al miele per l'Inter quelle rilasciate al settimanale Fuorigioco da Natalia Simeone, sorella dell'allenatore dell'Atletico Madrid, nonchè ex calciatore nerazzurro, Diego: "Prima o poi guiderà l'Inter, lo ha detto anche lui. Credo che sarà questione di tempo, gli piace tanto il posto, l’ambiente, vivere a Milano. L’Inter è una squadra che gli piacerebbe tanto allenare. Ma è rimasto molto legato anche alla Lazio". Sul suo rapporto con l'Atletico: "La passione, alla fine, vince sempre. Sono sette anni che Diego è all’Atletico Madrid. Lui è uno dei migliori allenatori al mondo, ma rimane dove crede che ci sia ancora da fare. E io lo accompagno: se lui va, io lo seguo".



Il Cholo è legato ai colchoneros fino a giugno 2020, dopo aver richiesto e ottenuto di accorciare la durata iniziale del contratto, che era fino al 2022. Una scelta interpretata da molti come figlia del desiderio di aprirsi a nuove sfide, dopo i 7 titoli conquistati da tecnico, l'ultimo dei quali la Supercoppa Europea strappata al Real Madrid.