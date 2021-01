Frederik Sorensen, difensore del Pescara, parla della sua esperienza a Colonia: "Al Colonia non ho trovato gli spazi che volevo e quando è uscita l’ipotesi Pescara non ci ho pensato due volte. Volevo rimettermi in gioco e poi in Italia mi sono sempre trovato bene. Non ho rimpianti, dieci anni fa ero alla Juventus, ma puntavano sui giovani e io non avrei trovato spazio restando, ma ho imparato tanto a Torino, soprattutto a lavorare duramente ogni giorno per farmi trovare sempre pronto. Qui ho trovato un buon gruppo, con delle buone potenzialità, ma che deve migliorare soprattutto nella fase offensiva. Ma non vedo così brutta la situazione in vista del girone di ritorno e dobbiamo essere bravi a trasformare quello che facciamo in settimana quando scendiamo in campo per le partite".