In casa Torino contro il Parma c'era tanta curiosità di rivedere all'opera Roberto Soriano, il centrocampista arrivato in estate dal Valencia e che finora ha trovato poco spazio in maglia granata. La squalifica di Soualiho Meité ha permesso all'ex Sampdoria di tornare titolare ma la sua prestazione è stata deludente.



Il giocatore è arrivato al Torino dal Villareal con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Un'opzione questa che ad oggi sembra improbabile che potrà essere esercitata considerato il rendimento ben al di sotto delle aspettative avuto finora dal centrocampista.