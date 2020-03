Mino Raiola lo ha fatto spuntare in silenzio, praticamente a sorpresa. Tra i tanti giocatori che hanno condiviso la sua ultima iniziativa benefica per la donazione di respiratori in Italia con l'emergenza Coronavirus, l'agente ha fatto spuntare tra i suoi illustri assistiti ripresi in video anche Stefan de Vrij, leader della difesa dell'Inter che quindi può emergere come nuovo rinforzo nella scuderia del famosissimo procuratore.