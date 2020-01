Dopo l'infortunio di Zaniolo, la Roma ha contattato l’Inter per avere Matteo Politano. Come riportato da Sky Sport, in poche ore, le due società hanno impostato uno scambio tra Politano e Leonardo Spinazzola: si può chiudere a breve, le società stanno lavorando sulle formule e l’operazione si può fare già per nelle prossime ore.