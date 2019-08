“L’Inter ha in pugno Alexis Sanchez“. Lo ha confermato Gianluca Di Marzio a Sky Sport a proposito dell’operazione per l’attaccante cileno: “Si attende solo che vengano accettate le condizioni, ci aveva provato la Roma e il Man United aveva detto sì, poi l’Inter ha convinto il giocatore perché c’è la Champions League e ha sorpassato la Roma. Sarà un prestito con diritto di riscatto senza obbligo, l’Inter ci crede tanto e aspetta solo il via libera”.