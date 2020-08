La Juventus si muove per rinforzare il centrocampo a disposizione di Pirlo ed è vicina a chiudere un'operazione: a un passo l'arrivo di Weston McKennie, statunitense classe '98 di proprietà dello Schalke 04, con cui ha collezionato 91 presenze complessive in tre anni, realizzando 4 reti.



I DETTAGLI - Contatti tra i bianconeri e i tedeschi per definire e limare gli ultimi dettagli dell'operazione: si tratta di un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 18 milioni. Manca poco, ma McKennie si avvicina: la Juve a un passo dal chiudere l'affare con lo Schalke.