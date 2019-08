Manuel Lazzari si allena col gruppo. Il laterale destro, arrivato dalla Spal in estate, è a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prima di campionato contro la Samp: operato il 19 agosto per la frattura del terzo metacarpo della mano destro. Sorpresa positiva, quindi, per i biancocelesti.



A disposizione anche Milinkovic e Marusic, che hanno partecipato all'intero allenamento senza controindicazioni. Il centrocampista serba ha smaltito il trauma distorsivo all'anca destra rimediata nell'amichevole con l'Al-Shabab. Ballottaggio aperto con Parolo per la prima di campionato.