Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha ribadito le sue informazioni a proposito del futuro di Sandro Tonali: "Il Milan vuole provarci per il gioiello del Brescia che piace molto a Rangnick, Tonali è molto in alto nella lista rossonera. Sappiamo che il giocatore ha un accordo con l'Inter ma non ancora tra i due club, ecco perché il Milan ci prova e Sandro non rifiuterebbe i rossoneri, in caso di accordo tra il Milan e Cellino. Invece la Juventus al momento su questo fronte è ferma".