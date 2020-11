Nel corso di una intervista concessa a Milannews.it, Stefano Sorrentino esalta Paolo Maldini: "Bisogna sempre dividere le situazioni. E’ troppo facile dire che un grande giocatore possa diventare un grande allenatore o un grande dirigente. Se sei stato un campione sicuramente è perché hai qualcosa in più degli altri ma bisogna anche vedere poi le mansioni che si hanno. Vedendolo da fuori, mi sembra che Paolo da quando ha preso il timone della squadra sta ottenendo grandi risultati che gli stanno dando ragione. Sono molto contento per lui perchè è una di quelle figure che, da avversario e uomo di sport, fanno bene al calcio. C’è bisogno di uomini come lui. Oltre ad essere Statoil miglior difensore al mondo nel suo ruolo, sta dimostrando di capirne tanto anche nel ruolo da dirigente ed è l’ulteriore ciliegina sulla torta di una carriera sportiva straordinaria".