Sorrento-Catania: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Penultima giornata delilper mantenere vivo il sogno playoff, ilvuol chiudere i discorsi salvezza. Penultimo turno della regular season: al Viviani di Potenza si affrontano campani e siciliani, con obiettivi diversi ma identica necessità dei tre punti. I costieri devono vincere per mantenere ancora vivo il sogno dei playoff: tre lunghezze separano Ravasio e compagni dal decimo posto a due giornate dalla fine. Catania, invece, già certo di partecipare alla post-season grazie alla Coppa Italia, a patto che si evitino i playout: con tre punti al Viviani, Di Carmine e soci potrebbero finalmente festeggiare il traguardo.

Segui Sorrento-Catania in diretta su SKY SPORT



Segui Sorrento-Catania in diretta su NOW



• Partita: Sorrento-Catania• Data: domenica 21 aprile• Orario: 20:00• Canale TV: Sky Sport 254• Streaming: Sky Go, NOWDel Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Colombini; Cuccurullo, Riccardi P., De Francesco; Martignago, Ravasio, Vitale.Furlan; Monaco, Kontek, Castellini; Bouah, Peralta, Quaini, Welbeck, Cicerelli; Cianci, Di Carmine.

La gara fra Sorrento e Catania, valida per la giornata numero 37 del campionato di Serie C NOW, si giocherà domenica 21 aprile 2024, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, con fischio d’inizio ore 20:00.• Sky SportSorrento-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.SORRENTO-CATANIA IN DIRETTA STREAMING• Sky Go• NowSarà possibile seguire Sorrento-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.La telecronaca del match sarà a cura di Pietro Scognamiglio.