[C’è grande attesa in casa di Juventus, Lazio e Atalanta per i sorteggi degli ottavi di Champions League. Lunedì a Nyon le 3 italiane conosceranno le loro avversarie e se i bianconeri, qualificati come primi grazie al successo nell’ultima giornata con il Barcellona, possono contare su un sorteggio amico con avversarie di seconda fascia, i biancocelesti e i nerazzurri sono attesi da compiti proibitivi visto che potranno incontrare le big. Quali accoppiamenti si formeranno? Gli esperti hanno aperto le scommesse sulle possibili avversarie delle italiane, si parte dalla squadra di Pirlo che si è fatta un bel regalo vincendo con i catalani, evitando così le corazzate d’Europa. Per i bookmakers la Juventus potrebbe pescare dall’urna il Borussia Moenchengladbach, l’opzione più probabile a 3.75, la sfida con il Lipsia viene proposta a 4.00 mentre la rivale più ostica, l’Atletico Madrid, è a 4.50. C’è anche il Siviglia di Lopetegui, detentore dell’Europa League, a 5.00, mentre gli ottavi con il Porto si giocano a 6.00. Molto più complicato il discorso per la Lazio, qualificatasi agli ottavi dopo 20 anni, che dovrà vedersela con una testa di serie. Escludendo il Dortmund, già affrontato nei gironi, e le italiane, il resto è quanto di meglio offre il calcio europeo: il possibile incrocio con il Real Madrid è a 3.75, la corazzata Bayern Monaco a 4.25 mentre il Liverpool, campione d’Europa nel 2019, viene dato a 6.50, come il Chelsea e il Psg. Resta infine il Manchester City di Guardiola, la meno probabile a 7.00. Stessa situazione per l’Atalanta, che però può escludere il Liverpool già incontrato nel girone e può contare sul Dortmund, forse la meno pericolosa tra le teste di serie. Anche per la Dea la sfida più papabile potrebbe essere quella con il Real Madrid, a 3.75, a 4.75 le due tedesche Bayern e Dortmund, mentre il Psg è a 7.00. Chiudono le inglesi Chelsea e Manchester City a