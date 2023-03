Non solo l'accoppiamento e il possibile eurodery. La grande attesa per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che andrà in scena domani a partire dalle ore 12 a Nyon e che vedrà protagoniste le tre italiane rimaste in corsa, Inter, Milan e Napoli, vedrà anche il sorteggio della squadra che giocherà l'andata in casa e il ritorno in trasferta nei singoli accoppiamenti.



REGOLA AD HOC PER INTER E MIILAN - In questo caso per Inter e Milan, essendo le due società entrambe di Milano e con un unico stadio in comune, se a entrambe dovesse capitare la possibilità di giocare la gara di ritorno in casa, allora il sorteggio dei nerazzurri verrebbe immediatamente switchato fra casa e trasfertà (andata in casa e ritorno in trasferta con il Milan che farebbe il contrario) in virtù del miglior piazzamento (lo scudetto) dei rossoneri nell'ultimo campionato.