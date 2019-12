È tornato agli ottavi dopo due edizioni chiuse ai gironi e per i bookmaker il futuro del Napoli in Champions League è ora in bilico tra uno degli avversari più temibili e uno dei più abbordabili. Nelle scommesse sul sorteggio per gli ottavi di finale, in programma lunedì, gli analisti mettono in prima fila Barcellona e Valencia, entrambe a 4,75, secondo Agipronews. Dopo il Liverpool potrebbe però arrivare un'altra big inglese, il Manchester City, terzo a quota 5,00. Le opzioni tedesche, con Bayern Monaco e Lipsia, sono entrambe a 5,75, l'abbinamento con il Psg pagherebbe 6,00.