E' tempo di sorteggi in Conference League. Venerdì 17 marzo alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, si stabiliscono gli abbinamenti di quarti (giovedì 13 e 20 aprile), semifinali (giovedì 11 e 18 maggio) e finale (mercoledì 7 giugno all'Eden Arena di Praga in Repubblica Ceca).



LE QUALIFICATE:

Anderlecht (Belgio)

AZ Alkmaar (Olanda)

Basilea (Svizzera)

FIORENTINA (Italia)

Gent (Belgio)

Lech Poznan (Polonia)

Nizza (Francia)

West Ham (Inghilterra).



DOVE VEDERLO - L'evento viene trasmesso in diretta da Dazn, Sky e Now Tv.



IL REGOLAMENTO - I sorteggi sono liberi e senza teste di serie, quindi si possono incontrare anche squadre dello stesso Paese (vedi Anderlecht e Gent) e che si erano già affrontate nella fase a gironi (come ad esempio Anderlecht e West Ham).