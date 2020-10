A poco più di un mese dall'ultimo atto della scorsa edizione, che ha visto trionfare il Siviglia in finale contro l'Inter, prende ufficialmente il via l'Europa League 2020-21, con il sorteggio della prima fase a giorni che va in scena oggi a partire dalle 13 da Nyon: con gli ultimi preliminari giocati ieri sera si ha il quadro delle 48 squadre partecipanti al sorteggio dei gironi. Roma e Napoli sono in prima fascia, il Milan in terza.



I GRUPPI:



Gruppo A: ROMA, Young Boys,



Gruppo B: Arsenal, Rapid Vienna,



Gruppo C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga,



Gruppo D: Benfica,



Gruppo E: PSV Eindhoven



Gruppo F: NAPOLI



Gruppo G: Sporting Braga,

Gruppo H: Celtic Glasgow,



Gruppo I: Villarreal,

TottenhamCSKA MoscaGent



LE FASCE - Le squadre, divise in 4 fasce in base al coefficiente Uefa, daranno vita ai 12 gironi di Europa League. Roma e Napoli sono certe di essere teste di serie (in prima fascia). Il Milan in caso di vittoria finirebbe in terza o quarta fascia. Così come per la Champions, nello stesso girone non possono essere inserite squadre dello stesso Paese. Tra i club, 18 ammessi direttamente, altri 21 sono le vincitrici degli spareggi, 6 quelli eliminate agli spareggi di Champions League e altri 3 eliminate al terzo turno di qualificazione di Champions.



PRIMA FASCIA

Arsenal 91.000

Tottenham 85.000

AS Roma 80.000

Napoli 77.000

Benfica 70.000

Bayer Leverkusen 61.000

Villarreal 56.000

CSKA Mosca 44.000

Sporting Braga 41.000

Gent 39.500

PSV Eindhoven 37.000

Celtic 34.000



SECONDA FASCIA

Dinamo Zagabria 33.500

Sparta Praga 30.500

Slavia Praga 27.500

Ludogorets 26.000

Young Boys 25.500

Stella Rossa 22.750

Rapid Vienna 22.000

Leicester 22.000

Qarabag FK 21.000

PAOK 21.000

Standard Liègi 20.500

Real Sociedad 20.456



TERZA FASCIA

Granada 20.456

AC Milan 19.000

AZ Alkmaar 18.500

Feyenoord 17.000

AEK Atene 16.500

Maccabi Tel-Aviv 16.500

Glasgow Rangers 16.250

Molde 15.000

Hoffenheim 14.956

LASK 14.000

Hapoel Beer-Sheva 14.000

CFR Cluj 12.500



QUARTA FASCIA

Zorya Luhansk 12.500

Nizza 11.849

Lille 11.849

Rijeka 11.000

Dundalk 8.500

Slovan Liberec 8.000

Royal Antwerp 7.580

Lech Poznan 7.000

Sivasspor 6.720

Wolfsberger 6.585

Omonia Nicosia 5.350

CSKA Sofia 4.000



IL SORTEGGIO - Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Se una federazione ha due o più rappresentanti, i club possono essere abbinati in modo da giocare in orari diversi (18.55 e 21:00). Se ad esempio una squadra abbinata viene sorteggiata nel gruppo A, B, C, D, E o F, l’altra squadra abbinata (una volta estratta) sarà automaticamente assegnata al primo girone disponibile tra G, H, I, J, K e L.



LE DATE - La fase a gironi inizia il 22 ottobre, con la prima giornata; le partite dei gironi si chiuderanno a dicembre, dal 18 febbraio partirà invece la fase a eliminazione diretta, con i sedicesimi. Finale il 26 maggio 2021 allo Stadio Energa di Danzica. Ecco le date delle partite dei gironi:



Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre