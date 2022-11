e sul comportamento dei rappresentanti della Curva Nord nei confronti dei tifosi costretti ad abbandonare (anche sotto minaccia fisica e verbale) il loro posto allo stadio per onorare la memoria dell'ex capo ultràucciso a colpi di arma da fuoco prima della partita.degli inquirenti sulle circostanze che possono aver portato all'agguato portale nel quartiere Figino di Milano e- Secondo quanto riferisce La Repubblica,- presieduta da Fabio Roia -La sorveglianza speciale prevede per il sorvegliato di non uscire dopo le 22 e prima delle 7, di non partecipare a riunioni in luogo pubblico e di non accedere e dimorare nel territorio del Comune di Milano.e numerose violazioni del provvedimento di divieto di accedere a manifestazioni sportive.fuori dallo stadio di San Siro, in occasione del match di Champions League tra Inter e Liverpool. La vittima, aggredita a calci e pugni da 5 persone, vendeva gadget e fotografie fuori dallo stadio; per questi fatti Beretta era già finito ai domiciliari.