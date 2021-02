| Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra.



Ilpuò sorridere. C'era grande apprensione, in casa partenopea, per l'esito dei nuovi tamponi effettuati ieri in tarda serata dopo l'arrivo a Genova, dove la squadra di Rino Gattuso sarà di scena questa sera, alle 20.45, contro i rossoblù.