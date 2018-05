Sospiro di sollievo per l'Egitto. La federazione egiziana ha infatti comunicato attraverso il proprio profilo Twitter che, dopo un controllo medico, lo stop di Mohamed Salah sarà di tre settimane. L'ala del Liverpool, infortunatasi sabato scorso durante la finale di Champions League tra i Reds e il Real Madrid, salterà quindi le prime due partite che la selezione africana giocherà contro l'Uruguay, il 15 giugno alle 14, e contro la Russia, il 19 giugno alle 20. Lo staff medico egiziano tenterà di recuperarlo per la sfida con l'Arabia Saudita del 25 giugno, senza però forzare eccessivamente i tempi. Cuper monitorerà il suo recupero giorno dopo giorno, sperando di non compromettere il cammino della squadra prima del suo ritorno in campo.

E' dunque ufficiale: Salah andrà al Mondiale nonostante il duro intervento di Sergio Ramos.