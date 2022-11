. A rivelarlo è lo stesso attaccante spagnolo, che sui social ha voluto rassicurare i tifosi: "Ho pensato al peggio immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura, c’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione ma non si tratta di niente di grave. Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo. Grazie per tutti i messaggi. Forza Udinese".