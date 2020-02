Falsa partenza per Sossio Aruta al Grande Fratello VIP. L'attaccante, ex Cervia ai tempi del reality show Campioni con in panchina Ciccio Graziani, sarebbe già a rischio squalifica per aver violato il regolamento parlando agli altri concorrenti nella casa della situazione sul Coronavirus e sul campionato di calcio in Serie B dominato dal Benevento di Pippo Inzaghi ormai destinato alla promozione in A.