Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, parla a Sky Sport prima della sfida con il Torino: "Gioca Success e non Beto? Ho la fortuna di avere un reparto d'attacco completo. Oggi servono le caratteristiche di Isaac e ho scelto lui, sono convinto che sarà una gran partita. Poi abbiamo Beto e Nestorovski che sono due ottimi attaccanti".



COME SI REAGISCE ALLE SCONFITTE - "Era la Coppa Italia, c'è da distinguere il percorso con il campionato. Non ne parliamo più come facciamo sempre, il passato è archiviato. E' importante il presente. Abbiamo analizzato quello che dovevamo analizzare, la nostra parola d'ordine è continuità, vivere il presente con grande fame. Questa squadra sta facendo un percorso straordinario in campionato, oggi abbiamo una partita tosta ma la squadra è pronta".



TORINO - "E' passato tanto tempo, ho ottimi ricordi ma era un altro Toro. Ora è tutta un'altra società, quindi penso solo a quello che devo fare qui a Udine, sono felice di essere l'allenatore. Conosco bene Juric, è molto bravo, tenace, determinato. Le sue squadre hanno caratteristiche ben precise, noi dovremo essere pronti a giocare la partita che abbiamo preparato. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti".