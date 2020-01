Andrea Sottil, ex difensore e papà di Riccardo, l'attaccante della Fiorentina, ha parlato del futuro del figlio ai microfoni di Radio Sportiva.



VALUTA OFFERTE - "Mio figlio? Riccardo ha voluto fortemente il rinnovo di contratto con la Fiorentina, se l'è conquistato sul campo. E' molto contento e lo siamo anche noi. Sente la fiducia, è molto stimato sia dalla società che dall'allenatore. Riccardo scalpita, ha voglia di esprimersi. Vorrebbe farlo a Firenze. Sta dando il massimo per ritagliarsi il suo spazio, anche se non è facile farsi vedere in pochi minuti. Se ci sarà l'opportunità di andare a giocare, verrà valutata. Ci sono proposte dalla A".