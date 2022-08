Quest’oggi, al termine della consueta seduta di allenamento, l’attaccante dellaha parlato ai media presenti nel ritiro austriaco dei viola. Queste le sue parole alla vigilia dell’amichevole di domani contro il"Fino ad ora la nostra preparazione sta procedendo in modo ottimale. In Austria abbiamo a disposizione degli ottimi campi nei quali si può lavorare con grande qualità. La partita contro il, anche se il risultato non è stato positivo è stata utile per mettere minuti nelle gambe. Alla fin fine però è pur sempre un allenamento. Il primo tempo non è stato per niente positivo, si è notato che eravamo sulle gambe, ma durante la preparazione sono cose che possono accadere. Nel secondo tempo è andata molto meglio e si è vista la vera Fiorentina che ha tenuto il pallino del gioco. Riguardo al gol sono soddisfatto, il mister mi sta chiedendo proprio di coprire quella porzione di campo e di attaccare la porta. Nel mirino abbiamoe playoff di. Queste amichevoli ci serviranno per farci trovare pronti".L’esterno ha poi cercato di analizzare il suo percorso fino ad ora: “A fine allenamento mi sto fermando a far tutto, a battere le punizioni, a tirare verso la porta e gli 1 contro 1: lo faccio per perfezionare più cose. Si è vero cii sto lavorando molto. Mi sento fisicamente bene, sto entrando in forma, ma credo che ci vorrà qualche partita per essere in piena condizione. Abbiamo poi qualche pomeriggio libero, abbiamo anche visitato il centro di Salisburgo. Serve anche questo.Anche i nuovi arrivati sono entrati subito nel gruppo: c'è grande armonia e si vede anche da fuori. Possiamo raggiungere traguardi importanti".