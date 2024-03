Sotto l'Inter tutto aperto: secondo posto, Europa, salvezza. Guida all'ultimo quarto di Serie A

Per la seconda volta negli ultimi due anni l'Italia del pallone è arrivata all'ultima sosta della stagione con il. Nel 2023 ildi Luciano Spalletti, nel 2024 l'di Simone Inzaghi: due squadre capaci di fare il vuoto dietro di sé aumentando settimana dopo settimana il distacco sulla seconda nei mesi invernali, due squadre, di contro, che nelle coppe non sono riuscite a comportarsi altrettanto bene. Ma lo sappiamo benissimo:. Adesso vediamo tutto nel dettaglio.C'è in palio l'onore, c'è un premio legato al piazzamento più alto in classifica, c'è la partecipazione alla Supercoppa Italiana con un trofeo in palio e tutti gli introiti da esso derivanti. Oltre, ovviamente, al posto Champions sia per la seconda sia per la terza in classifica.. Guardando la classifica, sembra che siamo di fronte ad un duello: guida ilcon 62 punti, segue lacon 59. Il Bologna, 54, paga otto lunghezze nei confronti dei rossoneri, un po' troppe dato che mancano nove partite. I rossoneri hanno operato il sorpasso e hanno aumentato il vantaggio nelle ultime due giornate, inoltre i bianconeri contano appena una vittoria nelle ultime otto gare di campionato, arrivata per giunta all'ultimo contro il Frosinone.Il difensore delRiccardo Calafiori dice che i suoi ex compagni di squadra a"gliele stanno tirando", riferendosi alle gufate per la corsa al quarto posto. Emiliani quarti, abbiamo detto, a 54 punti, seguono i giallorossi a 51 e l'a 47, con una partita in meno. Napoli e Fiorentina hanno rispettivamente 45 e 43 punti (anche i viola devono recuperare la partita menzionata poc'anzi), sembrano avere qualcosa in meno e si dovrebbero giocare l'ultimo slot europeo, quello valido per la fase a gironi di Conference League, con Lazio (43), Monza (42) e Torino (41).per gli uomini di Thiago Motta., in ogni caso, dovrebbe essere decisiva: sono alte le possibilità che l'Italia riesca a portare in Champions League anche la quinta classificata nel 2024/2025, in base al ranking e alla nuova formula del torneo.. A proposito: se una tra Roma e Atalanta arriva sesta, ma poi vince l'Europa League, ecco che si sblocca il sesto posto in Champions. E' difficile, ma alla fine potrebbero sorridere tutte e tre.Discorso che vale anche per la, che se dovesse vincere la Conference League andrebbe direttamente ai gironi di Europa League senza curarsi della lotta che la vede coinvolta. Attenzione al, e in quel caso si potrebbe trattare di una vera "finale", pur con obiettivi diversi. Quanto alle altre contendenti, ilcampione d'Italia in carica non ha altra scelta che vincere questa corsa per salvare la faccia., penultima giornata. Data da cerchiare in rosso. La nuovadi Tudor è ovviamente un'incognita, mentre le ultime vittorie diaggiungono imprevedibilità alla contesa.sono loro la mina vagante, l'ago della bilancia.C'è il Genoa (34 punti) che, come Aldo Baglio in Tre uomini e una gamba, non può né scendere né salire, e poi ci sono, ormai spacciata e in attesa della matematica. In ordine di classifica dal basso verso l'alto:(23),(24),(25),(26),(26)(27) e(28), con strati d'animo e di forma differenti. Di queste, il, con un calo vistoso rispetto alla prima parte di stagione. Per il Sassuolo vittorie contro Juve e Inter in autunno e poco altro, ma anche l'1-0 ai ciociari che ha premiato il subentro in panchina di Ballardini. Nicola ha trascinato l'Empoli fuori dalla zona rossa ma adesso ha infilato tre sconfitte di fila, il Cagliari è in ripresa così come Verona e Lecce (Gotti ha vinto all'esordio dopo la cacciata di D'Aversa). Va a targhe alterne l'Udinese di Cioffi, che vince gare inaspettate e si mantiene sempre tra le prime di questo gruppetto. Gli scontri diretti ancora da giocare?. Da ricordare che, se terzultima e quartultima arrivano a pari punti, è previsto lo spareggio, proprio com'è avvenuto nel 2022/23 tra Spezia e Verona.